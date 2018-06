89 millions de bénéfices pour Brussels Airport

Tous les voyants sont au vert pour l’aéroport de Bruxelles. Avec 24,8 millions de passagers (+ 13,6) et 536.000 tonnes de cargo (+8,3%), Brussels Airport a enregistré une hausse de 13,5% de son chiffre d’affaires à 552 millions d’euros. Et cela, en dépit d’une diminution voulue de 7,7% des redevances aéroportuaires, ce qui est, en Europe, suffisamment rare pour être signalé. Le bénéfice s’est quant à lui établi à 89 millions d’euros, dont 74 millions seront redistribués en dividendes. Ce qui n’empêche pas à l’aéroport d’investir. Entre 2008 et 2017, il a ainsi redistribué 430 millions d’euros tout en investissant 776 millions. En 2017, ces investissements concernaient le lancement de la modernisation de la jetée B, un nouveau système de screening des bagages, la rénovation des taxiways, des projets immobiliers …