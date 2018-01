79 lancements SpaceX d'ici 2024

Après une année 2017 exceptionnelle, la société d'Elon Musk entend poursuivre sa montée en puissance. Un large dossier à paraître le 5 janvier dans nos colonnes présente son manifeste de lancements jusqu'en 2024.

Tandis que l'année 2017 s'est terminée sur 85 lancements orbitaux réussis, constituant le meilleur des trois derniers crus, 2018 promet d'être encore plus passionnante : selon les différents sites spécialisés, on recense pas moins de 167 missions possibles !

32 de ces missions sont attribuées au seul SpaceX : 29 missions sur Falcon 9 et 3 sur Falcon Heavy. Créée en 2002, la société d'Elon Musk a déjà fait la course en tête en 2017. Son carnet de commande atteint désormais les 79 lancements, et sa valeur est estimée à 21 Md$...

Un manifeste complet.

Dans un dossier à paraître le 5 janvier, veille du lancement de la mystérieuse mission Zuma à bord d'un Falcon 9 et de l'essai statique du Falcon Heavy, nous reviendrons sur les succès de SpaceX qui ont marqué 2017, et présenterons son tout dernier manifeste de lancement jusqu'en 2024. Ses ambitions sur le marché des lancements commerciaux n'ont jamais autant inquiété la concurrence internationale.