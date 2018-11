1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'entreprise américaine InstantEye Robotics a remporté un contrat avec la défense américaine. Plus de 60 aéronefs ont été commandés et viendront équiper les Marines.

