500 moteurs CFM pour trois compagnies chinoises

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Xiamen Airlines: 2,05 milliards de dollars dans le cadre d’un protocole d'accord comprenant des moteurs installés et des moteurs de rechange, ainsi qu’un contrat de services à long terme.

Hainan Airlines : 4,2 milliards de dollars US dans le cadre d’un protocole d'accord couvrant des nouveaux moteurs, des moteurs de rechange et un contrat de services à long terme.

Spring Airlines : 2,9 milliards de dollars couvrant des moteurs et des contrats de services à l’heure de vol.

En conjunction avec la visite d'état du président Emmanuel Macron en Chine, le motoriste CFM International a conclu des accords relatifs à des commandes de moteurs et des accords de support à long terme couvrant près de 500 CFM.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stagiaire Génération Automatique de Modèle de Ponts 3D à partir de données cartographiques et d'image - TTS - Cergy (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.