50 Bell 505 supplémentaires pour Reignwood

Bell Helicopter renforce sa position en Chine cette année, ajoutant une commande de 50 Bell 505 à son portefeuille.

Bell Helicopter vient de signer un contrat avec le groupe Reignwood International Investment Group Company Ltd. pour la vente de 50 Bell 505 additionnels. Reignwood devient ainsi revendeur et centre de livraison et de maintenance exclusif en Chine pour le Bell 505.

"Entre la commande de Shaanxi Helicopter de 100 Bell 407GXP et celle de Reignwood pour 110 Bell 505, la demande en ce qui concerne les machines de Bell Helicopter en Chine a fait un bond cette année ", a commenté Mitch Snyder, président and directeur général de Bell Helicopter, avant d'ajouter : "Cette signature [de contrat de vente] solidifie notre relation avec Reignwood et notre engagement à développer l'industrie de l'hélicoptère commercial en Chine".

Le Bell 505 est un monomoteur dont la sustentation est assurée par l'Arrius 2R de Safran Helicopter Engines et qui peut transporter jusqu'à cinq personnes.