4ème édition de l'exercice européen d'entraînement au ravitaillement en vol

Du 26 mars au 7 avril, les Pays-Bas accueillent l'édition 2017 de l'exercice européen d'entraînement au ravitaillement en vol, l'EART. Quatre pays de l'UE y prennent part, le pays hôte ainsi que la France, l'Allemagne et l'Italie.

L'exercice se déroule dans un environnement réaliste, faisant intervenir différentes nations. « Les équipages auront l'opportunité de développer leur savoir-faire dans des scénarios multinationaux complexes », précise l'Agence Européenne pour la Défense (EDA). L'objectif principal est d'améliorer les capacités européennes et « l'interopérabilité des forces ».

L'Allemagne opèrera sur l'A310MRTT, la France sur le C-135, l'Italie sur le KC-767A et les Pays-Bas sur le KDC-10.

Lors de la journée presse de l'EART 2017, Peter Round – directeur pour la capacité, l'armement et la technologie de l'EDA – avoir alors déclaré : « Nous travaillons dur pour surmonter le déficit en Europe dans le domaine de l'AAR et cet exercice est très important dans ce processus. La formation et la normalisation conduisent à une interopérabilité croissante et donc à une capacité plus efficace ».

L'exercice, qui se déroule sur la base aérienne d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas, est organisé par l'EATC (European Air Transport Command). Il vise à faire face aux difficultés rencontrées par les pays européens dans le domaine du ravitaillement en vol. Cela provient surtout de l'aspect multinational des opérations. Des exercices européens conjoints sont nécessaires afin de développer cette capacité, comme cela a déjà été fait pour les chasseurs.