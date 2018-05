3D PRINT Congress & Exhibition, le salon phare de la fabrication additive revient les 5.6.7 juin 2018 à Lyon Eurexpo. Retrouvez notre partenaire Air&Cosmos au stand D26

L’aéronautique est l’un des secteurs les plus avancés dans l’utilisation de la fabrication additive : venez rencontrer sur 3D PRINT des témoins internationaux qui transmettront leur expertise, lors des 80 conférences et ateliers gratuits. Parmi eux :

Jérôme RASCOL, Vice Président Plateforme Fabrication Additive AIRBUS ,

Thierry THOMAS, Vice Président Plateforme Fabrication Additive SAFRAN ,

Lionel RIDOSZ, Responsable développement industriel ZODIAC AEROSPACE

interviendront sur des thématiques qui répondent aux attentes de la filière : réalisation d’ensemble monobloc, production en grandes séries, contrôle en temps réel, suppression des stocks…

Accompagné de machines et matériels en fonctionnement, de démonstration en live, 3D PRINT comptera 250 exposants spécialistes, toujours en quête de repousser les limites du possible.

Découvrez en avant-première 3 des nombreuses innovations présentées par les exposants durant le salon :

INITIAL avec sa nouvelle machine métal : 3D M400-4 équipée de 4 têtes laser pour la conception de pièces de grandes dimensions.

PROSILAS mettra en avant la nouvelle machine EOS P770 pour la production de pièces monobloc et les productions en série.

SLM SOLUTIONS présentera sa nouvelle machine SLM®280 2.0, utilisant la technologie de Frittage laser métal (SLM) pouvant atteindre un taux de succès 80% plus élevé.

Et bien d’autres solutions technologiques…

3D PRINT est sans conteste le rendez-vous incontournable pour se tenir informé des technologies de pointe en matière de fabrication additive.

Obtenez votre badge gratuit : http://www.3dprint-exhibition.com/fr/visiter/demande-de-badges

QUAND ? 5.6.7 juin 2018

OU ? Lyon Eurexpo – France EUREXPO Boulevard de l’Europe - 69686 Chassieu