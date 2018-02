333 333 ème heure de vol pour CATS

Il aura tout juste fallu douze ans pour que la société CATS franchisse le cap honorifique des 333 333 heures de vol. Ce chiffre a été atteint le 7 février 2018. Filiale d’Airbus et spécialisée dans la délivrance d’heures de vol au profit de clients étatiques, la société n’a, toutefois, pas été en mesure d’identifier plus précisément où ce cap a été franchi. Elle est, en effet, présente sur non moins de six sites : Cognac, Salon-de-Provence, Avord, Lann-Bihoué, Avord et Angoulême.

Pouvant compter sur le soutien sans faille de ses deux clients principaux que sont l’Armée de l’Air et la Marine, CATS aligne une flotte de quarante-quatre appareils dont dix-huit Grob 120 et soutient 85 avions de l’État.

La société envisage, à présent, de créer sa propre école de formation. À vocation civile mais s’appuyant sur le modèle militaire, celle-ci devrait être mise en place avant la fin de l’année 2018. Elle formera tout aussi bien des PPL (licence de pilote privé) que des CPL (licence de pilote professionnel). Elle pourrait, ainsi, répondre aux besoins des pays étrangers manquant de pilotes comme en Afrique.