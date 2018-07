30 hélicoptères T129 pour le Pakistan

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

« Dans le cadre du programme turc ATAK, un total de 91 (59 + 32 optionnels) hélicoptères T129 ATAK seront remis aux forces terrestres turques et 9 T129 ATAK seront livrés au Ministère de l'Intérieur », précise Turkish Aerospace Industries.

Le T129 ATAK est un hélicoptère de combat multi-rôle, développé à partir des besoins exprimés par les forces turques et dérivé de l'AW129 italien. L'appareil a été conçu afin de mener des missions d'attaque et de reconnaissance armée. Il peut conduire des frappes de précision grâce à l'emport de roquette, de missiles air-sol guidés laser CIRIT, de missiles anti-tank UMTAS ou encore de missiles air-air Stinger.

Le 13 juillet, Turkish Aerospace Industries a annoncé avoir signé un contrat avec le ministère de la défense pakistanais pour la vente de 30 hélicoptères T129 ATAK. Pour le moment, l'industriel n'a communiqué aucun détail à propos de ce contrat. La valeur de la vente n'a pas non plus été révélée mais selon des médias turcs, elle représenterait 1,5 md$.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

TECHNICIENS DE MAINTENANCE, OPTION CELLULE ET MOTEUR

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.