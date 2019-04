3 nouvelles destinations pour Brussels Airport cet été

Pour la saison d’été qui s’est ouverte ce 31 mars, 202 destinations sont proposées aux passagers au départ de Brussels Airport. Parmi elles, 3 nouvelles destinations à savoir Pise et Amman reliées respectivement 4 et 2 fois pas semaine par Ryanair et Puerto Plata reliée à Bruxelles 2 fois par semaine par TUI fly. A noter également que les vols vers Newcastle ont été repris par la compagnie anglaise régionale Loganair, et ce, au rythme de 11 vols hebdomadaires. D’autres routes bénéficieront d’une offre élargie à savoir Marrakech par Ryanair, Tallin par airBaltic, Porto par TAP Air Portugal, Budapest par LOT et Kiev par Brussels Airlines.

Le réseau long-courrier connaitra également une belle croissance avec la reprise des vols quotidiens de Brussels Airlines vers Kinshasa. Quelques compagnies aériennes mettront en outre en service de plus gros avions sur des destinations intercontinentales. Ainsi, ANA et Etihad Airways proposeront désormais des B787-9 pour desservir au quotidien Tokyo et Abu Dhabi, tandis qu’United Airlines effectuera son vol quotidien vers Newark en B787-10.