3 Dassault Rafale de plus pour l'Egypte

Les pilotes ont été formés sur les bases aériennes 118 (Mont-de-Marsan) et 113 (Saint Dizier), comme Air & Cosmos vous l'avait annoncé. La livraison des appareils a été effectuée par les pilotes égyptiens.

Cette livraison fait partie du contrat de 5,6 milliards de dollars signé en 2015 entre la France et l'Egypte. Au total, Le Caire attend 24 avions de combat de 4ème génération. La première livraison de 3 Rafale a eu lieu à l'été 2015 et la seconde en janvier 2016. Elle portait également sur 3 exemplaires.

