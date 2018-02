3 300 commandes de moteurs pour CFM en 2017

La production totale de CFM se maintient à des niveaux historiques, avec 1 444 moteurs CFM56 et 459 moteurs LEAP livrés en 2017

Les commandes enregistrées en 2017 par CFM International pour ses deux familles de produits CFM56 et Leap ont encore une fois atteint des niveaux proches des records, avec un total de 3 344 moteurs dans son carnet de commandes – 474 moteurs CFM56 (commercial, militaire et rechanges) et 2 870 moteurs Leap (y compris les intentions de commandes et les rechanges).

Le Leap continue d'être le moteur de choix des nouveaux avions monocouloirs, enregistrant, depuis 2011, plus de 14 270 commandes et intentions de commandes (hors options), pour une valeur totale supérieure à 206 milliards de dollars U.S. au prix catalogue.



Alors que la société poursuit sa transition entre les moteurs CMF56 et Leap, le nombre total de moteurs CFM56 fabriqués continue de diminuer, la transition totale étant attendue en 2020, date à laquelle la cadence de production des moteurs Leap devrait alors atteindre plus de 2 000 moteurs par an.

Afin d'assurer le support en service de la flotte, CFM poursuivra la fabrication de moteurs de rechange CFM56 pendant de nombreuses années au-delà de 2020, ainsi que des pièces de rechange pour ce programme jusqu'en 2045 environ.

"Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus en 2017 », a déclaré Gaël Méheust, pdg de CFM International. « C'est la deuxième meilleure année pour les commandes de moteurs LEAP dans l'histoire du programme. En 2018, nous poursuivrons la montée en puissance de la production des moteurs LEAP, tout en maintenant le haut niveau de qualité auxquels les clients de CFM sont habitués".