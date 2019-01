2019, une année très japonaise pour Airbus

L'année 2019 sera aussi celle du Japon pour Airbus qui va livrer son premier Airbus A380 à All Nippon Airways en mai et son premier Airbus A350 à Japan Airlines en septembre.

Branle-bas de combat pour les équipes produits d'Airbus avions commerciaux qui doivent préparer une année 2019 qui sera aussi celle Japon pour le constructeur européen. Et pour cause : All Nippon Airways réceptionnera en mai prochain son premier Airbus A380 et en septembre ce sera au tour de Japan Airlines de prendre livraison de son premier Airbus A350. Deux évènements à haute valeur symbolique pour Airbus car les compagnies aériennes japonaises faisaient partie des cibles initiales au début du programme Airbus A380 avant que la crise et les restructurations ne viennent bouleverser les espérances du constructeur européen. All Nippon Airways aura mis ainsi près de 20 ans avant de se décider à franchir le pas pour trois exemplaires fermes de l'A380 qui seront exploités sur le marché à fort volume entre le Japon et Honolulu, destination prisée des "honeymooners" japonais mais aussi des familles. Japan Airlines n'a pas pris l'A380 mais la compagnie aérienne japonaise, jusqu'alors uniquement client de Boeing, a décidé de franchir le pas sur le long-courrier en commandant ferme 18 Airbus A350-900 et 13 A350-1000 auxquels s'ajoutent 25 options.