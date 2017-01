200 F-35 livrés

Lockheed Martin Compagnie (LMC) se félicite du 200ème F-35 livrés aux forces. Ce 200ème appareil livré est le second livré au Japon. Il a quitté l'usine de Lockheed Martin de Fort Worth et est arrivé deux heures plus tard à la base américaine Air Force Base Luke dans l'Arizona. Il a rejoint une flotte de 46 F-35 basée à Luke AFB utilisée pour former les pilotes des pays clients du F-35.



Le F-35 est aujourd’hui utilisés dans 12 pays, (USA, Italie, Israël, Hollande, Japon, Danemark, Australie...). Selon LMC, le programme enregistre à ce jour 75 000 heures de vol, 380 pilotes et 3 700 maintenanciers formés et/ou en formation.