20 millions d’investissements pour Liège Airport

Pour accompagner la forte croissance de ses clients cargo, Liege Airport vient de lancer pour plus de 20 millions d’euros d’investissements consacrés à la construction de nouveaux entrepôts et d’équipements pour les manutentionnaires. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement de l’aéroport, particulièrement spectaculaire en 2017 et de bon augure pour l’avenir.

Les compagnies présentes sur le site ont ouvert de nouvelles lignes, intégré de nouveaux avions et intensifié leurs activités. Par ailleurs, depuis juin, Air China Cargo, la plus importante compagnie cargo chinoise, effectue un vol par semaine entre Shanghaï et Liège et augmentera ses rotations en 2018. De plus, début octobre, la compagnie Air Bridge Cargo a décidé d’établir son hub principal à Liege Airport.

« D’une part, l’activité cargo mondiale connaît une croissance générale poussée par les bonnes performances économiques en Europe, mais aussi par l’émergence de nouveaux créneaux portés par l’E-commerce, explique Luc Partoune, CEO de Liège Airport. Et la saturation de l’aéroport d’Amsterdam change la donne. Liege Airport augmentera dès 2018 ses surfaces d’entreposage en première ligne. Près de 20.000 m² d’entrepôts supplémentaires et des équipements sont prévus soit une augmentation de 30 % de nos capacités de traitement du cargo. Le premier hall de 6.000 m² sera disponible en janvier 2018 et les autres entrepôts seront opérationnels fin 2018. Nos atouts labellisés Flexpress – terrains libres, pas de slots et qualité de service – séduisent les opérateurs ».

Ces développements devraient en outre créer 300 emplois directs dans ce qui est désormais un des premiers poles économiques de Région wallonne.