+2,9% de capacités pour le programme été d'Air France-KLM

Le groupe va ouvrir 53 nouvelles liaisons sur le réseau long, moyen et court-courrier.

Pour sa saison été 2017 (du 26 mars au 28 octobre 2017), le groupe Air France-KLM va augmenter de 2,9% ses capacités par rapport à la saison été précédente, avec une croissance portée par l'activité passage long courrier (+2%), le réseau moyen et court-courrier (+2,7%) et l'activité low cost de Transavia (+10,2%).

Au total, le groupe va ouvrir 53 nouvelles liaisons. Sur le long-courrier, Air France ouvre au départ de Roissy CDG trois nouvelles destinations : Accra (Ghana), Cancun (Mexique) et le Cap (Afrique du Sud). D'Amsterdam Schiphol, KLM ouvre des dessertes vers Carthagène (Colombie), Freetown (Sierra Leone), Minneapolis (Etats Unis), Monrovia (Liberia), Téhéran (Iran) et Windhoek (Namibie).

Sur le réseau moyen et court courrier, Air France lance au départ de Roissy CDG des liaisons vers Agadir et Marrakech (Maroc), Milan-Malpensa (Italie), Palma de Majorque (Espagne) et Porto (Portugal). KLM ouvre depuis Amsterdam des lignes vers Cagliari et Catane (Italie), Dublin (Irlande), Milan-Malpensa (Italie), Gdansk (Pologne), Graz (Autriche), Londres City (Royaume-Uni), Malaga (Espagne), Porto (Portugal) et Split (Croatie). Par ailleurs, HOP ! Air France lance les lignes suivantes : au départ de Marseille (Athènes, Ibiza et Stockholm), au départ de Nice (Athènes et Tel Aviv), au départ de Bordeaux (Copenhague et Francfort), au départ de Toulouse (Athènes et Malte), au départ de Montpellier et Castres : Ibiza. Parallèlement, Transavia renforce son réseau avec 19 nouvelles liaisons : 10 au départ d'Amsterdam Schiphol, 5 au départ de Rotterdam, une au départ d'Eindhoven et trois au départ de Paris-Orly (Palma de Majorque, Tanger et Tivat).

Parallèlement, Air France-KLM poursuit la modernisation de sa flotte avec l'arrivée de 4 nouveaux Boeing 787 et le déploiement des nouvelles cabines long courrier à bord de 4 Boeing 777. A la fin de la saison été 2017, l'intégralité de la flotte Boeing 747, Boeing 777 et Boeing 787 de KLM, soit 53 appareils, sera équipée des toutes premières cabines World Business Class. D'ici la fin de l'été, Air France proposera de son côté sur son réseau long-courrier 44 Boeing 777 équipés de ses dernières cabines : 19 Boeing 777-300 et 25 Boeing 777-200, soit l'intégralité de la flotte Boeing 777-200, ainsi que 3 Boeing 787.