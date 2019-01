195,2 millions de passagers en 2018 pour Vinci Airports

Le gestionnaire Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, qui a pris le 27 décembre le contrôle majoritaire de Londres-Gatwick (50,01% des parts), a accueilli en 2018 sur l'ensemble de son portefeuille d'aéroports un total de 195,2 millions de passagers, soit une croissance de 6,8% par rapport à 2017. Le total serait porté à plus de 240 millions avec l'intégration de Gatwick.

Plusieurs nouveaux seuils de trafic ont été franchis en 2018, comme au Portugal (55 millions de passagers annuels), 10 millions au Cambodge, 11 millions à Lyon Saint-Exupéry et 6 millions à Nantes-Atlantique.

Au Portugal, le dix aéroports contrôlés par ANA, filiale de Vinci Airports ont accueilli 55,3 millions de passgagers, soit une hausse de 6,8% par rapport à 2017. Le hub de Lisbonne passe la barre des 29 millions de passagers, avec une croissance de 8,9% par rapport à 2017. L'aéroport de Porto connaît une croissance plus forte encore (+10,7%), à 11,9 millions de passagers. En France, les dix plateformes contrôlées par Vinci Airports ont généré un trafic global de 19,9 millions de passagers, en croissance de 9,4% par rapport à 2017. Le trafic des aéroports de Lyon (Saint-Exupéry et Lyon-Bron) passe pour la première fois la barre des 11 millions de passagers (+7,4%) et l'aéroport de Nantes-Atlantique passe la barre des 6 millions de passagers (+12,9%).

Hors d'Europe, les plus gros axes sont constitués par le Japon, où les trois aéroports du Kansai (Kansai, Itami et Kobé) ont accueilli 48,3 millions de passagers en 2018 (+3,7%) et le Chili où l'aéroport de Santiago a atteint un trafic de 23,3 millions de passagers (+8,8%). Avec Gatwick, Vinci Airports contrôle en tout ou partie 38 aéroports à travers le monde, sans compter les concessions.