17 Sukhoï Su-30SM pour la Force aérienne russe en 2017

Avec l'annonce de Youri Borisov, ce calendrier semble donc respecté et que les 13 exemplaires restants seront livrés en 2018. C'est le retour d'expérience sur cette ultime version du Su-30Mk engagée en Syrie qui semble avoir convaincu le gouvernement russe de tenir ses engagements. Particulièrement manoeuvrant grâce à sa poussée vectorielle et ses stabilisateurs horizontaux, le Su-30SM offre une allonge conséquente : 3 000 km sans réservoir additionnel.

La commande initiale, signée en 2012, prévoyait une livraison d'ici à fin 2016 de 60 exemplaires à l'armée de l'Air russe. Mais, les réductions budgétaires avaient contraint le ministère russe de la Défense à revoir ses besoins à la baisse et le calendrier. Du coup, certains observateurs pouvaient raisonnablement s'interroger sur le calendrier de la nouvelle commande signée en avril 2016 et qui prévoyait la livraison des 30 Su-30SM d'ici à la fin 2018.

