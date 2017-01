16 nouvelles lignes à Marseille cet été

L'aéroport de Marseille-Provence fait le plein de nouvelles lignes cet été avec l'ouverture de huit nouvelles dessertes et huit lignes complétant une offre proposée par d'autres compagnies aériennes. Ainsi, la compagnie espagnole Volotea lancera une ligne vers Split (2 vols hebdomadaires) à compter du 9 avril, et Alicante et Vienne (2 vols hebdomadaires) à compter du 10 avril. Par ailleurs, Meridiana ouvrira une ligne vers Cagliari (2 vols hebdo) à compter du 1er juin et assurera une desserte vers Milan Linate (3 vols hebdo) en prolongement de la saison d'hiver. Ryanair de son côté ouvrira une ligne vers Valence (2 vols hebdo), tandis qu'Easyjet lance à partir du 13 février une desserte vers Londres Luton (quatre vols hebdo), et prolonge après la saison d'hiver sa ligne vers Berlin (3 vols hebdos). Enfin, Air Austral fera son retour à Marseille à partir du 12 octobre 2017 en lançant deux fréquences hebdomadaires vers Saint Denis de la Réunion. Parallèlement, Air Canada desservira Montréal trois fois par semaine entre le 10 juin et le 14 octobre.

A côté des ouvertures de lignes nouvelles, des dessertes viennent compléter une offre déjà existante : Alger avec Vueling (1 vol quotidien), Faro avec Ryanair (2 vols hebdomadaires), Venise avec Easyjet (4 vols hebdos), Casablanca avec TuiFly (2 vols hebdo), Monastir et Djerba avec Nouvelair (un vol hebdo chaque).

L'aéroport de Marseille a battu un nouveau record de trafic en 2016, avec un total de près de 8,5 millions de passagers, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2015. La société Aéroport de Marseille Provence (AMP) a vu parallèlement son chiffre d'affaires augmenter de 3%, à 134 millions d'euros.