Le département américain à la Défense a annoncé le 5 septembre l'acquisition de 150 hélicoptères MD-530F pour l'Afghanistan. Cette Foreign Military Sale (FMS) représente près de 1,4 milliards de dollars.

Le contrat comprend également la formation des pilotes ainsi que les services de maintenance. L'ensemble des voilures tournantes devraient être livrées par MD Helicopters d'ici 2022. L'industriel a annoncé en parallèle que le premier lot devrait être remis en 2019. Cette première livraison, d'un montant de 177 millions de dollars, comprendra 30 MD-530F à destination de l'armée de l'air Afghane (Afghan Air Force – AAF).

Ces appareils seront dotés d'équipements modernes, tels que le cockpit block 1 de MD Helicopters. Ils seront équipés d'un système de carburant permettant de faire face à d'éventuels impacts de balles. Ainsi, ils sont munis d'un réservoir principal et d'un réservoir de secours, pouvant contenir environ 144 litres de carburant (soit 38 gallons). Ces appareils seront livrés en mode armés et emporteront des pods canon HMP 400 de FN Herstal, de calibre 0.50, ainsi que des lance-roquettes M260-7.

« Le MD-530F Cayuse Warrior a démontré ses capacités en appui des opérations au sol et lors de missions d'appui aérien rapproché », rapporte l'industriel MD Helicopters. Cet appareil a été conçu depuis l'OH-6 Cayuse, un hélicoptère léger d'observation. Le MD-530F peut être utilisé pour des missions d'entraînement. Il peut également être armé et utilisé lors de combats.

L'Afghanistan possède déjà plusieurs MD-530F. Elle avait passé commande en janvier 2016 pour 12 appareils supplémentaires, venant compléter sa flotte initiale de 16 voilures tournantes Cayuse Warrior.

Ce contrat, financé par les Américains, s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des capacités de l'AAF. En effet, un peu plus tôt ce mois-ci, l'armée américaine et l'OTAN ont annoncé leur souhait de soutenir les efforts de l'armée afghane. Sept milliards de dollars seront ainsi investis durant les quatre prochaines années afin de moderniser l'AAF. Ce projet comprend notamment un renforcement de ses capacités aériennes, avec l'objectif de multiplier par deux le nombre d'aéronefs opérer par l'AAF.