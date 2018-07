15,7 milliards de dollars de commandes pour CFM à Farnborough

Si le salon de Farnborough a vu la signature de contrats, protocoles d'accords et autres lettres d'intention pour un montant de 123,5 milliards de dollars sur trois jours, les motoristes n'ont pas été en reste et notamment CFM.

Le motoriste franco-américain a annoncé des commandes et intentions de commandes relatifs à plus de 858 Leap et CFM56 en plus des accords de maintenance à long terme pour un montant total de 15,7 milliards de dollars.

"Jusqu'à présent, cela a été une bonne année pour CFM", a commenté Gaël Méheust, président et directeur exécutif de CFM. Le motoriste vient juste de livrer son 1 000e Leap et la flotte a passé le cap des 1,5 million d'heures de vol.