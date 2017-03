13 millions de passagers en 2016 pour Hop ! Air France

Avec un peu plus de 13 millions de passagers transportés, Hop! Air France a réalisé en 2016 un trafic stable par rapport à 2015, avec un remplissage moyen en amélioration de 1,5 point à 72,5%. Une des réussites de l'année est le lancement de la cinquième destination française desservie par la Navette (dessertes cadencées au départ de Paris Orly), Montpellier, qui est venu rejoindre fin octobre 2016 les dessertes de Toulouse, Bordeaux, Marseille et Nice. Avec une offre en augmentation de 19% vers Paris-Orly entre novembre 2016 et février 2017, le trafic a augmenté de 15% sur la nouvelle Navette.

A l'été 2017, Hop! Air France proposera au départ de Paris-Orly 131 vols quotidiens vers 22 destinations en France métropolitaine. Par ailleurs, en partenariat avec Air Corsica, Hop! Air France propose toute l'année des dessertes vers quatre aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. 26 villes sont desservies depuis Orly : sept vols quotidiens vers Toulon, six vols quotidiens vers Biarritz, Brest et Pau, quatre vols quotidiens vers Clermont-Ferrand, Lorient et Perpignan, trois vols quotidiens vers Agen, Brive, Castres, Mulhouse, Nantes, Lyon, Quimper, Tarbes-Lourdes, deux vols quotidiens vers Aurillac et Lannion. Pour la Navette, Toulouse est desservie par 25 vols quotidiens, Nice par 17 vols quotidiens, Bordeaux et Marseille par 14 vols quotidiens, Montpellier par 10 vols quotidiens.