12 nouvelles start-ups rejoignent le Airbus BizLab

Douze nouvelles start-ups dont deux Françaises vont rejoindre le Airbus Bizlab à Toulouse et Hambourg où sont d'ores et déjà logées 56 d'entre elles depuis le lancement de cet incubateur.

Deux start-ups françaises font partie des douze qui rejoindront les locaux du Airbus BizLab à Toulouse et Hambourg. La première est Safetyn qui a développé des systèmes de préservation de vie et des solutions d'assistance intelligente pour les pilotes dans l'aviation générale "et dans d'autres environnements à haut risque". L'autre est Zephyr Solar qui développe des ballons solaires pour apporter rapidement de l'énergie et des services sur des sites isolés et faciliter les interventions d'urgence des ONG. Plus de 2 000 star-ups du monde entier ont fait acte de candidature et celles qui ont été sélectionnées "sont originaires de neuf pays différents, du Vietnam au Nigeria, elles couvrent un large éventail de sujets, allant du Big Data aux drones et à la robotique", souligne Bruno Gutierres, directeur du Airbus BizLab.

Tous les projets retenus n'ont pas forcément un "lien direct avec l'industrie aérospatiale mais développent des idées porteuses d'un immense potentiel pour notre industrie", ajoute Bruno Gutierres. Rejoindront également Toulouse aux côtés de Zephyr Solar et Safetyn, la britannique bizpay (qui permet aux consommateurs d'acheter des billets d'avion par règlement échelonné); la finlandaise BroadBit Batteries (nouvelle batterie au sodium à coût faible et meilleur rendement); Iridium Dynamics (drone VTOL qui ajoute une fonction de vol stationnaire étendue aux missions des appareils à voilure fixe); et la vietnamienne VRnam (application de réalité virtuelle en temps réel dans laquelle les stagiaires peuvent apprendre des flux et des procédures dans un poste de pilotage 3D immersif).

Rejoindront le BizLab de Hambourg les américaines Artisense (capteurs intelligents pour la cartographie en temps réel et la vision artificielle) et AIuIA (transmission en temps réel des données de vol et de maintenance pendant le vol); la nigériane Aerial Industries (drones réalisant la pulvérisation des cultures); la suisse Holo One (plate-forme de réalité augmentée permettant aux entreprises de cartographier leurs données); la tchèque Neuron SW (capteurs audio permettant d'anticiper les défaillances des machines et réduire les temps de maintenance) et l'australienne SkyBuys (application et plate-forme de commerce mobile en ligne qui améliore l'expérience des achats en duty free pour les passagers, les compagnies aériennes, les boutiques et les marques).