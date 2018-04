12 hélicoptères militaires pour la République Tchèque

A l'occasion de sa venue sur la 22ème base d'hélicoptères, située à Namest nad Oslavou, le 9 avril, la Ministre de la Défense a annoncé que la République Tchèque allait commandé d'ici cet été 12 hélicoptères militaires.

Ce sont donc 12 hélicoptères multi-rôles qui sont demandés par Prague et qui seront acquis selon un calendrier extrêmement rapide. En effet, la République Tchèque n'aura pas recours à un appel d'offres standard. « Nous allons nous servir d'une clause exceptionnelle dans la loi, relative aux appels d'offres publics en nous adressant directement à deux ou trois fournisseurs potentiels », explique la Ministre de la Défense tchèque, Karla Slechtova. A partir des informations fournies, la République Tchèque devrait annoncer dès l'été 2018 son choix pour les 12 voilures tournantes.

Pour le moment, aucun critère concernant l'évaluation des offres n'a été communiqué. De même, mis à part le fait qu'elle souhaite un hélicoptère multi-rôles, la République Tchèque n'a pas exprimé clairement ses besoins.

Malgré tout, le Ministère de la Défense a annoncé que lors de sa visite de la base, la Ministre avait porté une attention particulière aux hélicoptères de transport Mil Mi-171S et aux hélicoptères de combat Mi-24 et Mi-35. Elle aurait notamment cherché à avoir des informations relatives à la capacité d'emport, aux cockpits et aux poids des systèmes d'armes. « Plus tard, les discussions se sont concentrées sur les hélicoptères actuellement en opérations », rapporte le Ministère de la Défense.