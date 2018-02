114 Ka-52 pour la Russie

Le Ministère de la Défense russe a annoncé le 6 février la mise en place d'un nouveau programme d'armement. Celui-ci prévoit notamment l'acquisition de 114 nouveaux hélicoptères d'attaque Ka-52.

L'acquisition de ces 114 nouveaux hélicoptères fait partie du nouveau plan d'armement de l'Etat (State Armaments Programme), couvrant la période 2018 – 2027. Les premiers hélicoptères Ka-52 devraient arrivés au sein des forces aérospatiales (ASF) russes dès cette année. « Selon le plan, les ASF recevront six Ka-52 en 2018 », précise le ministère de la Défense russe.

Les appareils seront dotés de nouveaux systèmes de missiles longue portée et de viseurs optiques modernes. Ils seront équipés de systèmes de contremesures, de systèmes électroniques de protection et d'un dispositif permettant de réduire la signature thermique des moteurs. De même, la suite avionique de ces voilures tournantes sera modernisée en comparaison des Ka-52 plus anciens, lesquels équipent les forces russes depuis 2007.

Le Ka-52 Alligator a été développé « pour détruire des chars, des véhicules de combat, y compris les véhicules blindés, des hélicoptères et autres aéronefs ennemis », précise le ministère russe chargé de la Défense.

En parallèle, le Ministère a également annoncé que la Marine russe allait recevoir des hélicoptères Ka-27 modernisés. Vingt appareils ont déjà été livrés et 30 KA-27M devraient être remis aux forces navales russes d'ici 2020.

Le Ka-27, adapté aux missions de détection de sous-marins, voit sa suite avionique modernisée et ses instruments de détection renouvelés.