100 heures de vol pour le T-50A

En février 2016, Lockheed Martin a annoncé son offre T-50A, lequel bénéficiera d'un assemblage final à Greenville, dont l'usine FACO (Final Assembly and Check Out) a été officiellement inaugurée en août 2016. Les opérations (vol) ont débuté à Greenville en novembre 2016.

100 heures de vol. Le pilote d'essais de Lockheed Martin, Mark "Red" Ward, est ainsi devenu le premier aviateur à accumuler ce nombre d'heures aux commandes du T-50A, la proposition de l'avionneur de Bethesda dans le cadre du programme ATP (Advanced Pilot Training, entraînement avancé) destiné à former les futurs pilotes de F-22 et de F-35 qui équipent l'US Air Force.

