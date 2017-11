100 Boeing 737 MAX en Chine d'ici la fin 2018

Air China a pris livraison de son premier des huit Boeing 737 MAX 8 commandés en 2014. D'ici à la fin 2018, près de 100 Boeing 737 MAX auront été livrés aux compagnies aériennes chinoises.

Près de 100 Boeing 737 MAX auront été livrés aux compagnies aériennes chinoises d'ici à la fin de 2018, annonce Boeing au détour d'un communiqué sur la livraison du premier Boeing 737 MAX 8 à Air China, ce 3 novembre. Le premier d'une commande de huit exemplaires fermes passées par Air China en décembre 2014. Air China n'est pas le plus gros client de la famille Boeing 737 MAX en Chine. Hors loueurs chinois, il y a loin devant China Southern Airlines (50 exemplaires en décembre 2015), Ruili Airlines (36 en décembre 2013) et Donghai Airlines (25 en septembre 2016). Même Okay Airways est juste devant avec neuf exemplaires.