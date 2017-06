100 Bell 407GXP pour la Chine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Bell 407GXP , lancé en 2015, est une modernisation du Bell 407 avec une charge utile supplémentaire de 22,5 kg et un turbomoteur Rolls-Royce M250 qui permet des performances optimisées. La machine bénéficie également d'une avionique contemporaine.

Shaanxi Helicopter (SHC) CO. Ltd ., filiale du groupe chinois Shaanxi Energy Group , a signé un accord d'achat de 100 Bell 407GXP dont les livraisons devraient débuter cette année même, suite à l'accord-cadre signé avec SHC en 2016.

