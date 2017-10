100 Airbus A380 pour Emirates

La compagnie aérienne réceptionnera son 100ème Airbus A380 le 3 novembre prochain. Un chiffre symbolique qui rappelle le poids d'Emirates dans le carnet de commandes de l'A380.

Le 3 novembre prochain, Emirates réceptionnera son 100ème Airbus A380. Un chiffre symbolique et impressionnant qui souligne tout le poids d'Emirates dans le carnet de commandes de l'Airbus A380 : 142 exemplaires achetés fermes pour un total de 317 exemplaires vendus au 30 septembre 2017. A la même date, Emirates avait d'ores et déjà réceptionné 98 Airbus A380. Avec le très gros-porteur européen, Emirates a transporté plus de huit millions de passagers sur 45 destinations dans le monde depuis la réception de son premier Airbus A380 en 2008. Avec cet appareil, la compagnie a été en capacité d'introduire plusieurs innovations en matière de services à bord aux passagers des classes premium : douches en Première classe, et bar-lounge pour la classe Affaires au pont supérieur. Ce dernier a d'ailleurs été revisité, offrant plus de convivialité et d'intimité.

Sans oublier un service de divertissement audio-vidéo dans lequel Emirates aura investi pas moins de 1 Md€ pour lui apporter des améliorations permanentes : une offre de films croissante et de plus en plus diversifiée en fonction des différentes clientèles du transporteur, des écrans individuels qui n'ont cessé de grandir. Ceux de la Première classe sont ainsi passés de 27 à 32 pouces, de 17 à 20 pouces pour la classe Affaires et de 10 à 13,3 pouces pour la classe Economie. Se sont aussi ajoutés des ports USB dans toutes les classes et une connexion WiFi permettant l'accès à 20 Mo de données.