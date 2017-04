1 000 drones nord-coréens pour des attaques chimiques

Selon un rapport de l'Institut coréen pour l'unification nationale (Kinu), paru le mardi 28 mars, la Corée du Nord possèderait une large flotte de drones, capables de mener des attaques chimiques. Publié par l'agence de presse Yonhap, cette étude du think tank sud-coréen dresse un constat alarmant sur la menace que représente le régime du nord.

La Corée du Nord serait en possession de 1 000 drones, capables de mener des attaques chimiques et biologiques. Ces appareils auraient été développés afin de compenser la faiblesse et l'obsolescence des forces aériennes du régime de Kim Jong-Un. D'après le Kinu « les forces aériennes de la Corée du Nord sont inférieures à celles de leur homologue du Sud et l'absence de satellites militaires rend difficile pour Pyongyang les missions de reconnaissance [au sud] ». Le régime nord-coréen se sert donc également de ses drones pour espionner son voisin du sud.

Parmi la flotte de drones nord-coréens, on trouve le Bang Hyun 5, fait de composites de carbone et de titane. Avec une autonomie de 10 heures, il est doté d'un dispositif capable de disperser des éléments radioactifs et peut transporter une charge utile de 20 à 25 kilos. Sa capacité létale en fait une bombe sale, d'autant plus que la Corée du Nord possède près de 25 produits chimiques différents, dont certains sont interdits par les conventions internationales, tel que le VX.

Les drones nord-coréens sont développés depuis les années 1990 selon l'agence de presse Yonhap et s'inscrivent dans la course à l'armement que poursuit la dictature coréenne depuis plusieurs années.